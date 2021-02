Xetra-Aktienkurs CeoTronics-Aktie:

3,72 EUR +3,33% (01.02.2021, 15:37)



ISIN CeoTronics-Aktie:

DE0005407407



WKN CeoTronics-Aktie:

540740



Ticker-Symbol CeoTronics-Aktie:

CEK



Kurzprofil CeoTronics AG:



Die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407, WKN: 540740, Ticker-Symbol: CEK), hat sich als führender Systemanbieter von mobilen digitalen Funk-Netzen und -Endgeräten für lokale Anwendungen sowie von hochwertigen Kommunikations-Headsets und Systemen für die professionelle Nutzung etabliert.



Mit höchster Beratungskompetenz, Kundennähe, bester Produkt-Qualität in Funktion und Verarbeitung, der Verwendung neuester Technologien sowie durch die Flexibilität, kundenindividuelle Systemlösungen zu entwickeln, hat sich CeoTronics seit seiner Gründung 1985 in der Spitze der Qualitäts- und Leistungs-Pyramide positioniert.



Die Fähigkeit, die unterschiedlichsten technischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen, beruht auf stetigen Investitionen in die eigene Forschung und Entwicklung. Gerade bei der Erfüllung von individuellen Aufträgen, schätzen die Kunden den kurzen Weg zum Ingenieurs-Know-how, das durch die Technologie-Kompetenz von, zum Teil promovierten, Entwicklungsingenieuren im eigenen Hause geprägt wird.



Die bekanntesten Premium-Hersteller von Schutzhelmen, Funkgeräten und Spezialfahrzeugen, sowie Flugzeugen vertrauen auf die HighEnd-Produkte von CeoTronics und der CT-Video GmbH. Alle Einzel-Produkte und -Systeme sind optimal aufeinander abgestimmt und erfüllen so die höchsten Kundenanforderungen an die Gesamtlösung.



Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, ist im Entry Standard notiert. (01.02.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CeoTronics-Aktienanalyse von BankM Research:Die Aktienanalysten von BankM Research, Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407, WKN: 540740, Ticker-Symbol: CEK) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Der vorgelegte Halbjahresbericht habe die vorläufig gemeldeten Zahlen bestätigt: Der kräftige Umsatzanstieg (+30,6% auf EUR 14,2 Mio.) sei begleitet worden von einem deutlich überproportionalen Anstieg im EBIT (EUR 2,4 Mio.; +234%). Bemerkenswert dabei sei, dass dieser Umsatzanstieg mit einem unterproportionalen Rückgang im weiterhin hohen Auftragsbestand einhergegangen sei (EUR 19,0 Mio.;-18% ggü. 11/2019), und dabei gleichzeitig rd. 50% über dem 5-Jahres-Durchschnitt gelegen habe. Das Marktumfeld bleibe günstig - innere und äußere Sicherheit stünden weiterhin oben auf der politischen Agenda. Die Ziele für 2020/21 (Umsatz EUR 26 Mio.; Konzernergebnis EUR 1,9 Mio.) sollten gut erreichbar sein, da die Projekte (mit überwiegend Auftraggebern aus dem öffentlichen Sektor) bis zum Geschäftsjahresende (31.05.2021) eine hohe Visibilität haben sollten. Die leichte Anhebung der Ergebnisschätzung der Analysten führe in der DCF-Bewertung (EUR 6,10 pro Aktie/vormals EUR 5,85) - zusammen mit einem stärkeren Effekt aus der Peer-Bewertung (EUR 4,90/vormals EUR 4,13) - bei gleicher Gewichtung beider Methoden zu einem neuen Kursziel von EUR 5,50 (vormals: EUR 5,00).- Nachdem die Beschaffungsmärkte für elektronische Bauteile bereits vor der Pandemie schwierig gewesen seien, hätten pandemiebedingte Lieferkettenunterbrechungen die Situation zusätzlich verschärft. Mit höherem finanziellen Aufwand hätten sich jedoch fast alle negativen Effekte auf die Umsatzplanung abwenden lassen. Dass dennoch ein kräftiger Ausbau der EBIT-Marge auf 17,2% (H1 19/20: 6,7%) möglich gewesen sei, habe an den (zur Umsatzentwicklung) deutlich unterproportionalen Anstiegen bei Herstell-, Verwaltungs- und Vertriebskosten gelegen. Letztere seien sogar auch in absoluten Zahlen gesunken, was mit pandemiebedingten Effekten (u.a. weniger Reisetätigkeit) zu erklären sei. Lediglich die F&E-Quote habe leicht zugelegt auf 9% (H1 19/20: 8,9%).- CeoTronics sei in der operativen Entwicklung - obwohl auch Umsätze mit Industriekunden erzielt würden - stark von Investitionen in die innere und äußere Sicherheit getrieben. Da die gefühlte Bedrohung zugenommen habe, seien Innen- und Verteidigungspolitiker bestrebt, den Investitions- und Modernisierungsstau in diesem Bereich aufzulösen und für eine bessere Ausstattung von Polizei und Armee zu sorgen. Dies schaffe ein mittelfristig gutes Marktumfeld.Ausblick 2020/21: Für das laufende Geschäftsjahr erwarte die Gesellschaft einen Umsatz in Höhe von ca. EUR 26 Mio. und ein Konzernergebnis von rd. EUR 1,9 Mio. Die impliziten Erwartungen für H2 würden unterhalb der H1-Rekordwerten liegen, was dem Projektgeschäftscharakter geschuldet sei - das politische Umfeld und der Auftragsbestand (EUR 19 Mio. zum 30.11.2020) seien weiter günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link