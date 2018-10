Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

64,82 EUR -0,69% (25.10.2018, 20:20)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

73,412 USD -1,74% (25.10.2018, 20:41)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (25.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmaunternehmen Celgene (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) unter die Lupe.Nachdem sich die Celgene-Aktie in den vergangenen Monaten alles andere als mit Ruhm bekleckert habe, habe der US-Titel zumindest kurzzeitig am heutigen Donnerstag ein kleines Lebenszeichen von sich gegeben. Im Laufe des Nachmittags seien die Kursgewinne jedoch im Zuge der allgemeinen Marktschwäche aber schnell wieder abverkauft worden. Dabei seien die Quartalszahlen, die Celgene veröffentlicht habe, durchaus ordentlich gewesen. Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um 18 Prozent auf 3,89 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 9,5 Prozent auf 1,08 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten hätten im Vorfeld um 40 Millionen Dollar geringere Einnahmen erwartet. Insbesondere die Verkäufe des Psoriasis-Mittels Otezla hätten enorm gesteigert werden können. Die Umsätze mit dem Mittel seien um mehr als 40 Prozent auf 432 Millionen Dollar geklettert.Spannend werde es erneut in wenigen Wochen bei dem US-Unternehmen. Dann präsentiere Celgene Anfang Dezember auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) seine Studiendaten zu verschiedenen Mitteln.Könne Celgene auf der Jahrestagung überzeugen, würde dies neuen Schwung für den US-Titel bringen. Noch drängt sich allerdings allein aus charttechnischer Sicht kein Kauf auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Investoren sollten hier derzeit weiter das Basisinvestment im Sektor, BB Biotech (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF), vorziehen. (Analyse vom 25.10.2018)Börsenplätze Celgene-Aktie:XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:65,35 EUR -7,15% (25.10.2018, 17:35)