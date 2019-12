Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (17.12.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Caterpillar: Die Käufer scheinen zurück zu sein - ChartanalyseIn der Caterpillar-Aktie (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) könnte sich in den nächsten Wochen Großes entwickeln, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Grund für diese Annahme sei die jüngste Entwicklung, denn im November hätten die Kurse den Widerstand um 142,50 USD nachhaltig durchbrochen. Dieser habe bereits seit Dezember 2018 das Kursgeschehen begrenzt. In Summe habe sich die Aktie in einer großen Range zwischen diesem Widerstand und ca. 112 USD seitwärts bewegt. Mit dem Ausbruch nach oben und der anschließenden bullischen Flagge scheinen die Käufer zurück zu sein, so die BNP Paribas.Die Chancen für weitere Kursgewinne in der Caterpillar-Aktie stünden durchaus gut, zumindest aus charttechnischer Sicht. In dieser zeige sich sowohl ein mittelfristiges als auch kurzfristiges Kaufsignal. Könnten diese beiden Signale "Früchte tragen", sollten die Kurse einerseits nicht mehr unter ca. 140 USD zurückfallen, während man auf der anderen Seite zunächst 160 USD und den dortigen Widerstand ansteuere. Im Idealfall würden die Käufer schon keinen nachhaltigen Rückfall in die alte Flagge mehr zulassen, während man auf der Gegenseite schnell den kurzfristigen Widerstand bei ca. 148,50 USD knacke. (Analyse vom 17.12.2019)