Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

124,20 EUR +0,06% (18.04.2018, 11:08)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

153,31 USD +0,77% (17.04.2018, 22:00)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (18.04.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktie: Vielversprechende Formation! ChartanalyseSeit einem Verlaufstief von 56,36 US-Dollar aus Januar 2016 gelang es Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) bis Januar dieses Jahres auf ein Rekordhoch von 173,24 US-Dollar zuzulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In diesem Bereich hätten Marktteilnehmer schließlich ein Doppeltop etabliert und zu einem ersten ernst zu nehmenden Rücksetzer auf zunächst 142,85 US-Dollar abwärts geführt. Seither stecke die Aktie in einem Abwärtstrend fest, allerdings sei die untere Begrenzungslinie im Vergleich zur oberen sehr viel flacher ausgebildet und lasse daher die Vermutung eines abwärts gerichteten Keils zu.Solche Keile würden in der Regel dynamisch zur Oberseite aufgelöst und seien als bullisches Fortsetzungsmuster häufig aufzufinden. In der abgelaufenen Woche sei es sogar gelungen die obere Begrenzungslinie zu durchstoßen, allerdings fehle es noch merklich an Aufwärtsdynamik. Diese könnte sich jedoch bei anziehenden Aktienmärkten und vielleicht erst nach den zum 24. April anstehenden Quartalszahlen zeigen und erlaube es hierdurch zumindest spekulativ ein kleines Long-Investment in dem Wertpapier von Caterpillar aufzubauen.Noch hätten sich bullische Marktteilnehmer nicht so recht aus ihrer Deckung hervorgetraut, trotzdem sei der kurzfristige Keil bereits zur Oberseite regelkonform verlassen worden. Aus dem Stand heraus könnten kurzfristig Gewinne bis in den Bereich von zunächst 157,28 US-Dollar, darüber sogar bis 164,60 US-Dollar folgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.04.2018)Börsenplätze Caterpillar-Aktie:Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:125,36 EUR +1,90% (17.04.2018, 17:35)