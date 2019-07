Tradegate-Aktienkurs Casella Waste Systems-Aktie:

Kurzprofil Casella Waste Systems:



Casella Waste Systems Inc. (ISIN: US1474481041, WKN: 910249, Ticker-Symbol: WA3, NASDAQ-Symbol: CWST) ist ein Unternehmen aus der Branche Recycling aus den USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Casella Waste Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Casella Waste Systems Inc. (ISIN: US1474481041, WKN: 910249, Ticker-Symbol: WA3, NASDAQ-Symbol: CWST) unter die Lupe.Asien weigere sich zunehmend, zur Müllkippe der westlichen Industrienationen zu werden. China habe die Schotten bereits dicht gemacht und auch südostasiatische Länder wie Malaysia oder Indonesien möchten nicht auf den Müllbergen sitzen bleiben. Die Müll- und Recycling-Industrie brumme wie selten, das lasse sich eindrucksvoll an der Kursentwicklung von Waste Management oder Waste Connections ablesen. Doch auch kleinere Unternehmen würden vom Abfall-Boom profitieren.Als Übernahmekandidat im Müll- und Recyclingsektor komme durchaus Casella Waste Systems infrage. Zuletzt sei der kleine Player, den "Der Aktionär" bereits in Ausgabe 50/2018 zum Kauf empfohlen habe, jedoch selbst als Aufkäufer in Erscheinung getreten. Drei kleinere Abfallunternehmen in Maine, Massachusetts und Vermont habe Casella Waste geschluckt. Annualisiert rechne das Unternehmen mit einem zusätzlichen Umsatz von 11,5 Millionen Dollar.Die Aktie sei im Peergroup-Vergleich kein Schnäppchen. Doch das liege an der latenten Übernahmefantasie.