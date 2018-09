Börsenplätze Carrefour-Aktie:



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (17.09.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie der Supermarktkette Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) zu kaufen.Der stationäre Handel müsse sich aufgrund des harten Wettbewerbs mit Discountern bzw. Onlinehändlern attraktiver aufstellen. Neben dem Aufbau von Multichannel-Konzepten würden sich die Unternehmen zuletzt verstärkt über Portfoliobereinigungen fokussieren. Walmart habe die Mehrheit am Brasiliengeschäft veräußert, die britischen Aktivitäten (Asda) sollten mit der britischen Nr. 2, Sainsbury, zusammengelegt werden. Außerdem seien zahlreiche Filialen der Marke Sam's Club geschlossen worden. Ähnlich habe auch Carrefour in Frankreich mit den ehemaligen Dia-Filialen verfahren.Auchan Retail, die Casino Group, METRO und die Schiever Group hätten Ende Juni eine strategische Allianz ("Horizon") angekündigt, Tesco und Carrefour hätten sich im Juli auf eine Zusammenarbeit im Einkauf von Produkten für Eigenmarken geeinigt. Seit Oktober würden die MediaMarktSaturn Retail Group (CECONOMY) und der französische Elektronikhändler Fnac Darty ihre Sourcing-Aktivitäten bündeln. Die Zunahme an Einkaufsallianzen verdeutliche den harten Wettbewerb im Einzelhandel. Umbauprogramme und Preiskämpfe würden an den Margen zehren. Über eine gemeinsame Beschaffung sollten bessere Konditionen und damit Entlastungen auf der Kostenseite erzielt werden.Der Wettbewerbsdruck bleibe hoch. Allerdings hätten sich bei den Einzelhändlern allmählich Erfolge der notwendigen Umbaumaßnahmen gezeigt. Von den vielen Portfoliobereinigungen erwarte Zienkowicz mittelfristig eine verbesserte Ergebnisqualität. Der Analyst bestätige sein Sektorrating ("positiv").Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Carrefour S.A.": Keine vorhanden.