Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

9,924 EUR -1,65% (22.09.2020, 15:13)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

9,932 EUR +0,53% (22.09.2020, 14:48)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

900,00 GBp +0,69% (22.09.2020, 15:05)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (22.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Carnival leide stark untern den zuletzt weltweit gestiegenen Corona-Zahlen. Eine schlanke und effizierte Aufstellung sei aus Unternehmenssicht deshalb das Gebot der Stunde. So lasse der weltweite größte Anbieter von Kreuzfahrten auch seinen Ankündigungen Taten folgen - und verkaufe zwei Luxusdampfer der Tochtergesellschaft Princess Cruise. Und auch (weitere) Entlassungen stünden offenbar auf der Agenda.So habe "CruiseLawNews.com" am Wochenende berichtet, dass der Reiseveranstalter damit begonnen habe, "bis zu 7.000 Kündigungsschreiben an Offiziere und Besatzungsmitglieder" zu versenden. Mit acht Kapitänen, fünf Personal-Managern, fünf Gästeservice-Manager, sechs Chefköche und sechs Hoteldirektoren würden einige Spitzenkräfte zu den "Geschassten" gehören. Das passe zu den jüngst geäußerten Plänen, die den Verkauf von 18 Schiffen vorsähen.Die derzeitige Kündigungs-Runde mache etwas mehr als 20 Prozent der etwa 33.000 Schiffsbeschäftigten aus, die bei der abnehmenden Schiffsflotte der Carnival Cruise Line beschäftigt seien. Bereits im März, mit Ausbruch der Pandemie, habe Carnival wegen der Coronavirus-Pandemie bereits eine Vielzahl von Mitarbeitern entlassen. Das britisch-amerikanische Unternehmen habe seinerzeit fast 1.600 Beschäftigten an Land gekündigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: