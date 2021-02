NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

25,97 USD +5,61% (22.02.2021, 22:10)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol Deutschland: CVC1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (23.02.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Carnival-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtunternehmens Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol Deutschland: CVC1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: CCL) charttechnisch unter die Lupe.Kumulationspunkten - also Niveaus, wo verschiedene charttechnische Kriterien in einem engen Kursband zusammenfallen würden - würden Technische Analysten eine besondere Bedeutung beimessen. Mit einem solchen Kumulationswiderstand sehe sich die Carnival-Aktie bei rund 25 USD konfrontiert. Hier falle das 38,2%-Fibonacci-Retracement des letzten Baisseimpulses (24,65 USD) mit den letzten Erholungshochs (24,38/25,28 USD) sowie der Abwärtskurslücke vom März vergangenen Jahres (25,28 USD zu 26,10 USD) zusammen. Dank des gestern erfolgten Sprungs über diese Hürden, könnten technisch motivierte Anleger endgültig von einer erfolgreichen Bodenbildung ausgehen. Auch in den höheren Zeitebenen spiegele sich der Stimmungswandel wider. So werde auf Quartalsbasis gerade die jüngste Folge von "inside quarters" nach oben aufgelöst. Bei monatlicher Berechnungsweise habe der MACD sogar bereits ein neues Einstiegssignal generiert - und zwar auf einem historisch niedrigen Level. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich ein rechnerisches Kursziel im Bereich von rund 40 USD, womit perspektivisch der nächste Kumulationspunkt (diverse Tiefs, weitere Kurslücke, zusätzliches Gap) in den Fokus rücke. Als enge Absicherung sei indes das Dezember-Hoch (24,38 USD) prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:18,30 EUR +2,23% (23.02.2021, 10:29)