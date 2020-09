Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

11,56 EUR -7,07% (15.09.2020, 15:41)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

11,915 EUR -1,00% (15.09.2020, 14:50)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

10,76 GBP -3,85% (15.09.2020, 15:28)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (15.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Der Kreuzfahrt-Riese Carnival sei schwer von der Corona-Krise getroffen. Das habe sich auch in den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal (per 31. August) deutlich niedergeschlagen. Die seien schlechter als erwartet ausgefallen. Die Aktie gehe zwar vorbörslich bereits baden, aber die Aussichten seien dennoch nicht ganz so schlecht.Konkret habe Carnival in den vergangenen drei Monaten (Juni, Juli, August) Verluste von 2,9 Milliarden Dollar eingefahren. Von Bloomberg befragte Analysten hätten im Schnitt "nur" ein Minus von 2,1 Milliarden Dollar prognostiziert. Zahlen zu den Umsätzen kämen wohl erst am 24. September, wenn der Anbieter von Kreuzfahrten seine endgültigen Kennziffern veröffentliche.Wichtig: Die monatliche Cash-Burn-Rate für das dritte Quartal habe 770 Millionen Dollar betragen. Sie solle nach Angaben des Unternehmens in den kommenden drei Monaten (bis Ende November) immerhin auf 530 Millionen Dollar reduziert werden. Beide Werte seien auch in der Höhe ungefähr erwartet worden.Angesichts von Barreserven in Höhe von 8,2 Milliarden Dollar per 31. August dürfte Carnival die Krise mit hoher Wahrscheinlichkeit überleben. Und das Unternehmen wolle seine Liquidität demnächst durch die Ausgabe neuer Aktien um eine weitere Milliarde Dollar erhöhen.Auch wenn die Zahlen sicherlich noch etwas schlechter als befürchtet ausgefallen seien: Die "Aktionär"-Empfehlung Carnival sollte schnell wieder in höheren Regionen stehen, wenn die Impfstoff-Hoffnungen zusehends an Realität gewinnen würden.Mutige Anleger können bei dem Titel noch einchecken und beachten den Stopp-Loss bei 9,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2020)