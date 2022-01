Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

16,73 EUR -5,10% (24.01.2022, 19:45)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

18,94 USD -5,25% (24.01.2022, 19:34)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (24.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Omikron-Welle und die daraus resultierenden Absagen von Schiffs-Reisen würden derzeit gehörig auf das Sentiment der Kreuzfahrt-Branche drücken. Entsprechend stünden Aktien wie Carnival erneut auf der Verliererliste - in einem sehr schwachen Gesamtmarkt. Von der Carnival-Tochter Aida kämen indes zusätzlich schlechte Nachrichten.Konkret würden die Reisen der Aida Luna in die Karibik abgesagt - das Schiff nehme laut fvw nicht wie geplant am 29. Januar den Betrieb wieder auf. Zuvor seien bereits drei Touren des Luxus-Dampfers der Omikron-Welle zum Opfer gefallen. Und auch die Aida Bella und ein Schiff der die italienische Schwestergesellschaft Costa (Firenzi) hätten ihre Fahrten ab Dubai gestrichen. Immerhin solle es aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ab 5. Februar wieder losgehen.Carnival zeige sich dennoch weiterhin optimistisch. "Die Auslastung steigt wieder stark an, vor allem bei Wiederholungskreuzfahrern", habe jüngst ein Carnival-Sprecher gegenüber dem "Wall Street Journal" gesagt. Es gebe einen großen Nachholbedarf - und man gewähre keine Rabatte, abgesehen von den traditionellen Saisonangeboten, so der Unternehmenssprecher.Klar, die Omikron-Welle sorge derzeit, in einem ohnehin ungünstigen Börsenumfeld, für verstärkten Abgabedruck. Dennoch: Carnival sei eine Wette auf eine mittelfristige Gesundung des Tourismus. Und einige medial bekannt Virologen (Christian Drosten, Klaus Stöhr, Anthony Fauci) sähen in der Omikron-Variante den Anfang vom Ende der Pandemie.Kurzum: Investierte Anleger bleiben dabei und setzen auf die Wende beziehungsweise das große Branchen-Comeback, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. Stopp-Kurs: 11,50 Euro. (Analyse vom 24.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link