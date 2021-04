Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (21.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrt-Anbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Die Hoffnungen von Carnival würden auf einer weiter gut verlaufenden US-Impfkampagne ruhen - genauso auf der US-Gesundheitsbehörde CDC. Letztere wolle nach wie vor kein Datum für eine Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs nennen. Dennoch dürfte es heute Rückenwind für den Sektor geben. So habe Rivale Norwegian Cruise von Goldman Sachs ein "Buy"-Upgrade erhalten.Goldman Sachs habe auch sein Kursziel für den Carnival-Konkurrenten von 27 Dollar auf 37 Dollar erhöht, was 38 Prozent über dem Schlusskurs am Dienstag liege.Die Branche kämpfe allerdings gerade an einer anderen Front: Die CDC wolle offenbar erst wieder grünes Licht geben, wenn die USA die Pandemie weitestgehend im Griff habe. "Die CDC hat sich verpflichtet, mit der Kreuzfahrtindustrie und den Seehafenpartnern zusammenzuarbeiten, um die Kreuzfahrt erst dann wieder aufzunehmen, wenn es sicher ist. Die Behörde verweist überdies auf den stufenweisen Ansatz, der in der bedingten Segelanweisung vom Oktober skizziert wurde. Darin sind umfangreiche Corona-Auflagen und eine lange To-do-Liste für den Restart enthalten."Die Konkurrenz sei trotzdem optimistisch. "Die CDC befindet sich in einem konstruktiven Dialog mit der Branche, um eine sichere und gesunde Wiederaufnahme des Dienstes zu ermöglichen", so Royal-Caribbean-Boss Richard Fain . Laut Fains Videokommentar auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens habe die "CDC öffentlich erklärt, dass dies die Wiederaufnahme von Kreuzfahrten bereits Mitte Juli ermöglichen könnte".Klar, die Lage sei diffus, und die CDC scheine übervorsichtig zu sein. Auf der anderen Seite sei das Impf-Tempo in den USA derart hoch, dass ein Restart der Kreuzfahrt Mitte des Sommers wahrscheinlich erscheine.Kurzum: Investierte Anleger üben sich weiter in Geduld, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2021)