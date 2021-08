Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Erneuter Dämpfer für die US-Kreuzfahrt-Branche und damit für Carnival: Nur wenige Wochen nach der Erteilung der Genehmigung, den Kreuzfahrtbetrieb von US-Häfen wieder aufzunehmen, verschärfe die US-Gesundheitsbehörde CDC ihren Kurs gegenüber der Kreuzfahrtindustrie. Das Coronavirus verbreite sich wegen der räumlichen Enge an Bord leicht und das Risiko, auf Kreuzfahrten zu erkranken, sei hoch, heiße es in den jüngst aktualisierten Richtlinien der CDC.Vor diesem Hintergrund sollten neben nicht vollständig gegen Covid-19 geimpften Reisenden auch geimpfte Personen mit erhöhtem Risiko, schwer zu erkranken, einen Bogen um Kreuzfahrtschiffe machen, so die CDC, die damit nach eigenem Bekunden auf Corona-Ausbrüche auf Schiffen reagiere.Unabhängig vom Impfstatus sollten sich alle Kreuzfahrtpassagiere einen bis drei Tage vor Beginn der Reise und drei bis fünf Tage nach deren Ende testen lassen. Wer trotz unvollständigen Impfschutzes an einer Kreuzfahrt teilnehme, sollte sich nach dem Ende der Reise auch mit einem negativen Coronatest für sieben Tage in Quarantäne begeben, rate die Behörde. Wer sich nicht testen lasse, solle eine zehntägige Selbstisolation befolgen.Immerhin habe Carnival auch eine gute Nachricht parat: Der Branchenprimus sei das erste Kreuzfahrtunternehmen, das seit der branchenweiten Betriebspause vor 17 Monaten wieder ab Kalifornien fahre. Die Carnival Panorama sei am Samstag zu einer siebentägigen Kreuzfahrt von Long Beach aus aufgebrochen. Die einwöchige Reise beinhalte Besuche in den drei beliebten mexikanischen Ferienorten Puerto Vallarta, Mazatlán und Cabo San Lucas.Klar, die rigorosen Ansagen der CDC seien wenig erbaulich. Dennoch scheinen die Anleger - mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung - die Fortschritte der Branche zu honorieren, so Carsten Kaletta. Auch DER AKTIONÄR bleibe für seine Empfehlung Carnival weiterhin zuversichtlich. Im Laufe des kommenden Jahres sollten die Luxus-Dampfer wieder mit voller Auslastung auf den Weltmeeren unterwegs sein. Nachfrage und Buchungen für 2022 seien jedenfalls top.Kurzum: Engagierte Anleger bleiben bei der Carnival-Aktie weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link