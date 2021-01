Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (22.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1) unter die Lupe.Der Re-Start werde erneut verschoben: So habe der Kreuzfahrt-Anbieter Carnival heute bekannt gegeben, dass Touren beziehungsweise Abfahrten von US-Häfen bis Ende 30. April abgesagt würden. Eigentlich sollte es Anfang April wieder losgehen. Die Meldung setze die Carnival-Aktie im frühen US-Handel unter Druck.Darüber hinaus habe Carnival die europäischen Routen der Carnival Legend, die im Mai dieses Jahres beginnen sollten, bis zum 31. Oktober 2021 gestrichen. Genauso sei der Starttermin für den größten Luxusdampfer, Mardi Gras, von Port Canaveral auf den 29. Mai verschoben worden. Eigentlich sollte Carnivals größter Luxus-Dampfer die Anker am 24. April lichten. Und auch der Australienbetrieb werde bis zum 19. Mai gestrichen.Das seien bittere Nachrichten. Immerhin sei dieses Jahr existenziell gesichert. Laut Carnival-Finanzchef Bernstein verfüge der Konzern Ende des Geschäftsjahres (Ende November) über 9,5 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln. Das würde der Carnival-Gruppe auch ohne jegliche Einnahmen durch das Jahr 2021 helfen, habe er betont.Die erneute Verschiebung des Re-Starts, sei zwar auf den ersten Blick negativ, verwundere aber vor dem aktuellen Corona-Hintergrund nicht. Carnivals Hoffnungen und die der Anleger würden indes auf einem zügigen Erreichen des Herden-Effekts und einer damit einhergehenden (mittelfristigen) Gesundung des Tourismus ruhen. Dafür müssten wohl rund 70 Prozent der Menschen geimpft sein. Spätestens im Herbst 2021 sollte dieser Wert erreicht sein."Der Aktionär" spekuliert mit der Carnival-Empfehlung (Ausgabe 47/20) auf dieses Szenario und damit auf ein großes Comeback des Marktführers der Kreuzfahrt-Branche. Wichtig: Wer bei der Wette mitmacht, sollte unbedingt einen Stopp-Kurs bei 11,50 Euro setzen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link