Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

16,75 EUR +2,32% (04.12.2020, 16:01)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

17,03 EUR +2,53% (04.12.2020, 15:45)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

15,0884 GBP +2,26% (04.12.2020, 15:46)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (04.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Der Re-Start lasse weiter auf sich warten: So habe Carnival bekanntgegeben, dass alle verbleibenden Reisen bis Ende Februar 2021 abgesagt würden. Grund seien die gestiegenen die Covid-19-Fälle, die in den USA unaufhörlich ansteigen würden.Konkret habe Carnival gesagt, dass keine Schiffe im Februar 2021 ab Miami, Port Canveral und Galveston auslaufen würden. Eigentlich sollte es ab 31. Januar in kleinen Schritten wieder losgehen. Auch die Jungfernfahrt der "Mardi Gras" werde verschoben. Statt am 6. Februar lichte Carnivals größter Luxusdampfer die Anker voraussichtlich erst am 24. April 2021, habe es in der Pressemitteilung geheißen.Carnival sei eine spekulative Wette auf eine mittelfristige Rückkehr zu den (guten) alten Kreuzfahrt-Zeiten. So seien die Ozean-Touren mit den Luxusdampfern vor Corona ein absolutes Boom-Geschäft gewesen. Und vieles, z.B. die Carnival-Buchungszahlen fürs kommende Jahr, deute darauf hin, dass die Lust der Menschen auf Kreuzfahrten weiter hoch sei. Wenn genügend Menschen im Lauf des kommenden Jahres geimpft seien, könnte Carnival wieder mit prall gefüllten Schiffen auf den Weltmeeren unterwegs sein und ein Comeback erleben. "Der Aktionär" sei dafür optimistisch und sehe die Carnival-Aktie perspektivisch bei 25 Euro. Ganz wichtig: Wer bei der Wette mitmache, sollte unbedingt einen Stopp-Loss bei 11,50 Euro setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Börsenplätze Carnival-Aktie: