ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (06.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Die Carnival-Aktie habe in den vergangenen vier Wochen mit einem Plus von rund 30% deutlich Boden gutmachen können. Auch am gestrigen Dienstag sei sie mit einem Zuwachs von rund 2,5% aus dem US-Handel gegangen. Grund sei ein neuer Bestwert, den das US-Kreuzfahrtunternehmen jüngst vermeldet habe.Die Nummer Eins innerhalb der Kreuzfahrtbranche habe nämlich einen neuen Buchungsrekord auf Wochenbasis verzeichnet. Carnival habe in seiner Mitteilung zwar keine konkreten Zahlen genannt, habe jedoch darauf hingewiesen, dass die hervorgehobene Woche, also vom 28. März bis zum 3. April 2022, einen zweistelligen Zuwachs gegenüber dem vorherigen Rekord bei den Buchungen für sieben Tage aufgewiesen habe.Carnival sei als Marktführer bestens am Markt positioniert und dürfte von der Reisesehnsucht bzw. dem Nachholbedarf der Menschen überproportional profitieren. Das belege der neue Buchungsrekord. Klar, bestünden weiterhin Risiken (Corona, Ukraine-Krieg und etwaiger Wirtschaftseinbruch) für den Sektor. Dennoch würden aus Sicht des "Aktionärs" bei dem Tourismus-Titel die Chancen überwiegen. Wer investiert sei, sollte aber unbedingt den Stoppkurs bei 11,50 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2022)Börsenplätze Carnival-Aktie: