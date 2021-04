Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtunternehmens Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Lichtblick für den Sektor: US-Kreuzfahrten könnten bis Mitte des Sommer mit Einschränkungen wieder aufgenommen werden, so die US-Gesundheitsbehörde CDC am Dienstagabend. Carnival habe den Druck erhöht und mit einer Verlegung der Schiffe gedroht. Comeback-Hoffnungen würden auch durch die jüngsten Impf-Aussagen von US-Präsident Joe Biden genährt. Das helfe der Aktie des Marktführer Carnival, die vorbörslich bereits um mehr als zwei Prozent zulege.In den USA sollten alle Erwachsenen schon in weniger als zwei Wochen einen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren können. "Wir machen unglaubliche Fortschritte", habe US-Präsident Joe Biden am Dienstag im Weißen Haus gesagt. "Vom 19. April an ist jeder Erwachsene in jedem Staat, jeder Erwachsene in diesem Land berechtigt, sich in die Schlange zu stellen, um eine Corona-Impfung zu bekommen."Unterdessen habe die CDC der Kreuzfahrt-Industrie eine (eingeschränkte) Wiederaufnahme des Betriebs für Mitte Sommer in Aussicht gestellt. Die Branche fühle sich einem "Bloomberg"-Bericht zufolge benachteiligt, dass ihre Rückkehr auf die Meere einschränkt sei, während andere Gastgewerbebetriebe wie Hotels und Themenparks wieder öffnen dürften. Zudem habe Carnival damit gedroht, einige US-Schiffe in andere Häfen zu verlegen.Hintergrund: Die CDC habe zwar das Verbot von Kreuzfahrten im Oktober 2020 "technisch" aufgehoben, aber zugleich umfangreiche Auflagen gemacht. Kreuzfahrtanbieter würden beklagen, dass der Prozess übermäßig belastend sei und dass sie härter behandelt würden als andere tourismusbezogene Unternehmen. Kreuzfahrt-Unternehmen würden etwa 90 Tage brauchen, um die Luxus-Dampfer für eine Tour vorzubereiten.Das seien in Summe gute Nachrichten: Die CDC signalisiere der Kreuzfahrt-Branche ein Entgegenkommen und Joe Biden erhöhe nochmal die Schlagzahl bei der Impfkampagne. Ein Sommer-Comeback der Kreuzfahrt-Anbieter werde zunehmend wahrscheinlicher - und Marktführer Carnival dürfte davon überproportional profitieren.Das Kursziel für die Aktie lautet 40,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2021)Mit Material von dpa-AFX