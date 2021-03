Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (15.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kreuzfahrt-Branche werde sicherlich Jahre brauchen, bis das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht werde. Der Carnival-Boss, Arnold Donald, habe jüngst gegenüber der "Financial Times" gesagt, dass die Verkleinerung der Flotte aufgrund der Pandemie die vollständige Erholung bis 2023 verlangsamen werde. Die Carnival-Aktie könne dennoch zulegen, da sich die Anleger offenbar mehr auf das Positive konzentrieren würden, und zwar die positiven Buchungszahlen.Donald glaube, dass die gesamte Carnival-Flotte des Unternehmens womöglich bis Ende dieses Jahres wieder fahren könnte. "Es hängt von so vielen Variablen ab, weil jedes Reiseziel sein eigenes Maß an Komfort haben wird und wie die Vorschriften aussehen werden." Es würde aber länger dauern, bis das Unternehmen wieder zu seiner Vorkrisenstärke zurückfinde, da 19 der 107 Schiffe während der Krise stillgelegt oder verkauft worden seien.Die größte Hürde für einen Neustart sei die Rückkehr der 90.000 Mitarbeiter auf die Schiffe, so Donald. Das sei ein Prozess, der angesichts unterschiedlicher internationaler Reisebeschränkungen und Quarantänen bis zu 45 Tage dauern könne, habe er gesagt.Aber die Branche brauche Einnahmen. Durch die Krise seien die Kreuzfahrt-Anbieter in finanzielle Schieflage gekommen. Carnival etwa habe seit März letzten Jahres insgesamt 23,5 Milliarden Dollar an Fremd- und Eigenkapital aufgenommen, um den monatlichen Mittelabfluss von etwa 600 Millionen Dollar zu finanzieren.Neue Buchungen seien größtenteils von Stammkunden getätigt worden, die im Durchschnitt alle zwei Jahre eine Reise machen würden, habe Donald gesagt. Für die zweite Hälfte 2021 und 2022 sei das Buchungsaufkommen selbst im Vor-Corona-Vergleich sehr positiv.Die Regulierungsbehörden würden derweil zögern, der Branche einen Neustart zu erlauben. Vergangene Woche habe Großbritannien bekannt gegeben, dass Kreuzfahrten in den dortigen Gewässern ab dem 17. Mai wieder aufgenommen werden könnten, aber in den USA, dem größten Markt, müssten die Behörden noch entscheiden und würden strenge Regeln erwägen, wie zum Beispiel Labor-Tests an Bord. Zur Einordnung: Mehr als 50 Prozent der Umsätze mache Carnival in Nordamerika.Carnival verfüge über genügend Mittel, um das Jahr 2021zu überleben. Da das Impf-Tempo in den USA hoch sei (mehr als 100 Millionen Impfdosen seien bereits verabreicht worden), sollte spätestens zum Herbst der Branche das (große) Comeback gelingen.Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 15.03.2021)