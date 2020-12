Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (03.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Carnival habe in den vergangen vier Wochen rund die Hälfte an Wert gewonnen. Die Nachrichten von der Impfstoff-Front würden Hoffnungen machen, dass im Laufe des kommenden Jahres wieder volle Schiffe auf den Ozeanen fahren würden und der Kreuzfahrt-Sektor damit wieder ordentlich Geld verdient. Während Carnival-Tochter Aida am kommenden Samstag wieder die Kanaren ansteuere, kommuniziere Cunard, Carnivals brachliegende US-Luxuskreuzfahrtmarke, indes personelle Veränderungen.Konkret habe Cunard drei wichtige Änderungen in den Führungsriege angekündigt: So sollten neue Manager für die Bereiche Vertrieb und Marketing sowie Kundenservice ernannt werden. Damit wolle man seine Position stärken und sich bestmöglich auf die Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs vorbereiten, so das US-Unternehmen. Und Vorbereitungen seien absolut notwendig: Die US-Gesundheitsbehörde, die die No-Sail-Order Ende Oktober aufgehoben habe, verlangefür einen Neustart in den USA die Einhaltung einer Vielzahl von Maßnahmen.Es werde sicherlich noch viele Monate dauern, bis die Luxusdampfer wieder auf den Weltmeeren unterwegs sein würden. Die Aussicht auf eine mittelfristige Normalisierung des Tourismus verleihe aber besonders dem margenstarken Kreuzfahrt-Business Fantasie und Carnival als Marktführer sollte überproportional von einem größeren Re-Start profitierenBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: