Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

15,15 EUR +1,00% (20.01.2021, 18:49)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

14,75 EUR -1,99% (20.01.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.304,00 GBp -0,65% (20.01.2021, 17:35)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Deutschland Carnival-Aktie:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (20.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1) unter die Lupe.Der überwiegende Stillstand in der Kreuzfahrt habe für die Anbieter schwere wirtschaftliche Folgen. So gebe Carnival-Konkurrent Royal Caribbean bekannt, dass drei weitere Schiffe verkauft werden sollten. Carnival habe schon vor einigen Monaten verkündet, dass man zukünftig mit 18 Schiffen weniger am Start sein werde. Beide Aktien würden heute im US-Handel um die Nulllinie tänzeln.Konkret trenne sich Royal Caribbean von seiner Marke "Azamara". Die drei Schiffe Azamara Journey, Azamara Quest und Azamara Pursuit würden an die US-Investmentgesellschaft Sycamore Partners für 201 Mio. US-Dollar verkauft, heiße es. Mitte Dezember habe Royal Caribbean bereits zwei Schiffe veräußert.Alle Ressourcen des US-Kreuzfahrtunternehmens sollten sich künftig auf die drei Marken Royal Caribbean International, Celebrity Cruises and Silversea konzentrieren - so Richard Fain, Chairman and Chief Executive Officer der Royal-Caribbean-Gruppe. Kein Wunder: Schließlich hänge derzeit der überwiegende Teil der Luxus-Dampfer in verschiedenen Häfen fest."Der Aktionär" spekuliert seit der Ausgabe 47/20 mit dem Kauf der Aktie des Marktführers Carnival auf dieses Szenario, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Wer der Empfehlung gefolgt sei, liege aktuell mit rund 16 Prozent im Plus. Ganz wichtig: Einen Stopp-Kurs bei 11,50 Euro setzen. (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link