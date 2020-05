Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

95,65 EUR -0,26% (11.05.2020, 09:06)



Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

95,30 EUR (08.05.2020)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (11.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) unter die Lupe.Carl Zeiss Meditec habe in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2019/2020 wegen der Corona-Krise operativ weniger verdient. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei in den sechs Monaten bis Ende März um gut sieben Prozent auf 102,5 Millionen Euro gefallen, habe der im MDAX notierte Medizintechnikhersteller am Montag in Jena mitgeteilt. Experten hätten mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Das Unternehmen habe bereits Anfang April mitgeteilt, dass der Umsatz im ersten Halbjahr um etwas mehr als sieben Prozent auf knapp 715 Millionen Euro gestiegen sei."Unser Umsatzwachstum zum Halbjahr ist das Ergebnis einer grundsätzlich intakten Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen", so Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG. "Jedoch waren auch wir im Laufe des zweiten Quartals signifikant von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen, was sich zunächst in der Region Asien/Pazifik und im Monat März dann auch deutlich in Europa und Nordamerika zeigte."Bereits Anfang April habe Carl Zeiss Meditec im Rahmen der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen den Ausblick für das Geschäftsjahr kassiert. Bei der Vorlage der detaillierten Umsatzdaten sowie der Gewinngrößen habe es nun dazu geheißen, dass wegen der Covid-19-Pandemie derzeit weiterhin noch keine genaue Prognose möglich sei.Die Aktie von Carl Zeiss Meditec habe sich von der massiven Korrektur seit dem Januarhoch bei 122,10 Euro - zwischenzeitlich sei es mehr als 44 Prozent nach unten gegangen - zuletzt wieder deutlich erholen können (rund 41 Prozent sei es seit dem Märztief bei 67,70 Euro wieder nach oben gegangen). Nun wäre aus charttechnischer Sicht wichtig, dass der Sprung über die 200-Tage-Linie gelinge. Die Aktie bleibe langfristig interessant. Die Corona-Krise überschatte derzeit aber alles.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link