Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (20.08.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) weiterhin zu verkaufen.Das Zahlenwerk für das Q3 2020/21 (30.06.) habe bei Umsatz, EBIT und EPS den Eckdaten von Mitte Juli entsprochen, welche die Erwartungen deutlich übertroffen hätten. Die Umsatzentwicklung, die im Vorjahresquartal von der COVID-19-Pandemie stark belastet worden sei, habe von einer allgemeinen Erholung der Nachfrage in beiden Segmenten profitiert. Das EBIT habe sich infolge unterproportional gestiegener Herstellkosten und operativer Kosten vervielfachen können.Der Medizintechnikanbieter habe die Mitte Juli angehobene Guidance für 2020/21 im Rahmen der Q3-Zahlen wiederholt. So solle sich der Umsatz in 2020/21 auf über 1.600 Mio. Euro belaufen. Carl Zeiss Meditec erwarte infolge niedriger Vertriebs- und Marketingkosten eine EBIT-Marge von deutlich über 20,0%, was Gottschalt aufgrund der international größtenteils noch herrschenden Mobilitäts- und Veranstaltungsbeschränkungen für plausibel halte. Für das Geschäftsjahr 2021/22 rechne er weiterhin mit einer geringeren EBIT-Marge, infolge überproportional steigender Kosten, insbesondere im Marketing und Vertrieb (mit zunehmenden COVID-19-Impfquoten würden nach Erachten des Analysten Veranstaltungen (u.a. Messen, Produktvorstellungen) vermehrt stattfinden).Bei unveränderten Prognosen und in Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) lautet unser Rating für die Carl-Zeiss Meditec-Aktie weiterhin "verkaufen", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 113 Euro belassen. (Analyse vom 20.08.2021)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:185,15 EUR -0,22% (20.08.2021, 11:41)