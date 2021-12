Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (23.12.2021/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF).Das gewichtige Q4/21 (Juli - September) habe ein immer noch hohes Umsatzwachstum auf EUR 448,6 Mio. (nom. +22% YoY) gezeigt. Das EBIT sei sogar schneller auf EUR 90,8 Mio. (+38% YoY; Marge +238 BP auf +20,5%) gewachsen. Die Dividende für dieses außergewöhnliche Geschäftsjahr solle auf EUR 0,90/Aktie verdoppelt werden, schreibe die Research Boutique in ihrer jüngsten Studie zum Jenaer Medizintechnikkonzern.Die Auftragslage deute auf anhaltend hohes Kundeninteresse hin. Gleichzeitig würden aber auch die Lieferketten- und Logistikherausforderungen zunehmen, so die Aktienexperten weiter.Die am 10.12.21 erstmals veröffentlichte 22er Guidance (Gj. 2021-22) sei noch qualitativ abgefasst. Danach sollten die gruppenweiten Einnahmen "kräftiger als das Marktwachstum" (nom. ca. +5% YoY) und davon abgeleitet und nach Analystenprognose auf über EUR 1,8 Mrd. (nom. ca. +10% YoY) expandieren. Die operative EBIT-Marge plane das Management - wg. weniger günstigerem Produktmix; F&E- und COVID-19-bedingt höheren OPEX - auf etwa 19 bis 21% (22er EBIT: > EUR 340 Mio.). Sogar ein EBIT-Rückgang wäre also plankonsistent, so die Researcher.Diese Guidance, wie auch der anstehende CEO-Wechsel deute nach Einschätzung der Aktienexperten aus Frankfurt/M auf eine evolutionäre Unternehmenszukunft hin. Wachstumsraten und Profitmargen dürften sich "normalisieren", operative Unsicherheiten eher zunehmen, schreiben die Researcher in ihrem jüngsten Report.Schließlich würden die Aktienexperten darauf hinweisen, dass die kommunizierten und absehbaren Wachstumsperspektiven das Chance-/Risiko-Verhältnis verschlechtern würden.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten die Anteilsscheine von Carl Zeiss Meditec weiterhin zu halten. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link