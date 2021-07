Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (29.07.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec: Der Chart gleicht mehr und mehr einer Fahnenstange - AktienanalyseDer Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) hat nach einem starken Geschäft in den ersten neun Monaten überraschend die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 angehoben - und die Rekordjagd der Aktie damit weiter angetrieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die EBIT-Marge dürfte, maßgeblich unterstützt durch die derzeit niedrigen Vertriebs- und Marketingkosten, das bisherige Ziel von ungefähr 20 Prozent deutlich überschreiten (Vorjahr: 13,3 Prozent), habe das Unternehmen mitgeteilt. Auch der Umsatz solle höher ausfallen als die bislang geschätzten 1,6 Mrd. Euro. In den ersten neun Monaten habe Carl Zeiss Meditec bereits knapp 1,2 Mrd. Euro erreicht - ein Plus von 23,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das EBIT habe bei 282,8 Mio. Euro (2020: 111,9 Mio. Euro) gelegen, die Marge bei 23,6 Prozent (2020: 11,6 Prozent).Die positiven Analystenkommentare hätten daher nicht lange auf sich warten lassen. Aliaksandr Halitsa von Hauck & Aufhäuser habe die Anteilsscheine von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 215 Euro erhöht (aktuell: 187,80 Euro). Damit trage er einem neuen Profitabilitätsniveau Rechnung, auf das der Konzern zusteuere. Der Experte gehe davon aus, dass die operative Marge von mehr als 20 Prozent dank des dynamischen Umsatzwachstums auch über dieses Geschäftsjahr hinaus gehalten werden könne. Dies sei mehr als Carl Zeiss den Anlegern mittelfristig versprochen habe, so Halitsa. Spannend! Allerdings gleiche der Chart kurzfristig mehr und mehr einer Fahnenstange.Zwischenzeitliche Rücksetzer sollten daher bei Investments mit einkalkuliert werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2021)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:186,90 EUR +0,13% (29.07.2021, 11:31)