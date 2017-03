Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 2.900 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) einen Umsatz von 1.088 Millionen EUR.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 35 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 65 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (22.03.2017/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) von 38,00 Euro auf 40,00 Euro.Der Medizintechnikanbieter habe die am 21. März angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. In einem beschleunigten Platzierungsverfahren bei institutionellen Investoren seien 8.130.960 neue Aktien zu einem Preis von 38,94 Euro je Aktie (Abschlag zum Schlusskurs vom 21.03.: 5%) platziert worden. Die Anzahl der ausstehenden Aktien steige damit auf 89,4 Mio. Stück und der Streubesitz auf 41% (bisher: 35%; die Carl Zeiss AG habe im Rahmen dieser Kapitalerhöhung keine Aktien gezeichnet, bleibe aber mit 59% auch künftig größter Aktionär).Das Unternehmen nutze damit das freundliche Marktumfeld und den letztlich deutlich gestiegenen Aktienkurs, um seine Wachstumsstrategie zu finanzieren. Der Erlös (317 Mio. Euro) solle vor allem für Akquisitionen verwendet werden. Carl Zeiss sehe vor dem Hintergrund des Konsolidierungstrends in der Branche gute Chancen, durch gezielte Zukaufe Wachstumsimpulse zu generieren. Der relativ geringe Abschlag und die gute Nachfrage würden zeigen, dass diese Strategie mittel- bis langfristig als sinnvoll anzusehen sei. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen (2016/17e: 1,32 (alt: 1,35) Euro; 2017/18e: 1,37 (ah: 1,49) Euro) an die höhere Aktienanzahl angepasst. Er sehe unverändert ein moderates Aufwärtspotenzial.Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:38,67 EUR -5,64% (22.03.2017, 11:46)