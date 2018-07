"Capital": General Electric will in Deutschland ein Drittel der Belegschaft abbauen - Aktiennews

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (18.07.2018/ac/a/n)







Berlin (www.aktiencheck.de) - "Capital": General Electric will in Deutschland ein Drittel der Belegschaft abbauen - AktiennewsGeneral Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) wird sich von einem Drittel seiner 10.000 Mitarbeiter in Deutschland trennen, so das Wirtschaftsmagazin "Capital" in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Betroffen seien die Bereiche Healthcare, Öl und Gas sowie Distributed Power, sagte GE-Deutschland-Chef Wolfgang Dierker dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 8/2018, EVT 19. Juli). "Diese drei Bereiche werden wir abgeben", so Dierker. Auswirkungen auf die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlust-Rechnung ließen sich noch nicht beziffern.Die neue Losung "simpler and stronger" gelte "nicht nur für das Portfolio, sondern auch für das Selbstverständnis", betonte Dierker. In der Vergangenheit hätte GE Deutschland "die selbst gesteckten Ziele nicht immer in vollem Umfang umsetzen können". Bei der Neuausrichtung in Deutschland komme der Sparte Additive Manufacturing ein hoher Stellenwert zu.Erst Ende 2016 hatte GE - als größte Einzel-Investition der letzten Jahre hierzulande - 599 Millionen Dollar für 75 Prozent des fränkischen Anlagenbauers Concept Laser investiert. "Der Bereich soll weiter ausgebaut und gestärkt werden", bestätigte der Gründer und Geschäftsführer Frank Herzog gegenüber 'Capital'. Aufgabe sei es, den 3D-Metalldruck zunehmend in industriellem Maßstab einzusetzen.Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:11,78 EUR +0,43% (18.07.2018, 11:24)