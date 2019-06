Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

35,63 EUR -7,93% (21.06.2019, 16:11)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

52,92 CAD -8,24% (21.06.2019, 15:58)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (21.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Canopy Growth habe am Donnerstag die Q1-Zahlen des laufenden Fiskaljahres 2019/2020 vorgelegt. Dem kanadischen Cannabishersteller sei ein Umsatzanstieg auf 94,1 Mio. CAD gelungen, nach 22,8 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das entspreche mehr als einer Vervierfachung. Die Prognosen der Analysten hätten damit übertroffen werden können. Diese hätten lediglich Einnahmen in Höhe von 89,3 Mio. CAD erwartet. Die Stärkung des Einzelhandelsgeschäfts sowie höhere Produktionskapazitäten hätten zum deutlich gestiegenen Umsatz beigetragen.Darüber hinaus sei man bei der geplanten Übernahme des US-Cannabisproduzenten Acreage Holdings für 3,4 Milliarden Dollar vorangekommen. Die Transaktion sei am Mittwoch von den Aktionären genehmigt worden. Das Ganze werde ab dem Zeitpunkt wirksam, wenn Marihuana in den USA vollständig legalisiert sei. Canopy habe sich damit den direkten Zugang zum US-Markt gesichert, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorliegen würden.Die Canopy Growth-Aktie kämpfe aktuell weiter mit der 200-Tage-Linie. Diese gelte es zu verteidigen, solle sich das Chartbild nicht eintrüben. Langfristig sehe DER AKTIONÄR auf dem gegenwärtigen Niveau ganz klar eine hervorragende Einstiegschance. Die Canopy Growth-Aktie bleibt das Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Viel erwarte sich DER AKTIONÄR aber auch von Aurora Cannabis und Cronos Group. (Analyse vom 21.06.2019)Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:40,039 USD -8,40% (21.06.2019, 15:57)