Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

15,80 Euro +14,30% (20.11.2019, 16:24)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

CAD 23,16 +14,03% (20.11.2019, 16:25)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (20.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Christopher Carey von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Christopher Carey, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, die Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) nunmehr zum Kauf.In den letzten beiden Monaten nach dem Downgrade von Canopy Growth Corp. habe der Aktienkurs 38% an Wert eingebüßt.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research sind der Ansicht, dass die schlechten Nachrichten nun eingepreist seien und die Bewertung ein vernünftiges Maß angenommen habe. Die Konsensprognosen dürften nun erreichbar sein oder könnten sogar übertroffen werden, so die Einschätzung des Analysten Christopher Carey.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 24,00 CAD.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:15,62 Euro +16,03% (20.11.2019, 16:05)