Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (05.07.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Analyst Ryan Tomkins von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Ryan Tomkins von Jefferies & Co die Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) weiterhin zu halten.Canopy Growth Corp. und Co-CEO Bruce Linton würden zukünftig getrennte Wege gehen. Die Analysten von Jefferies & Co loben die in den letzten Jahren von Linton geleistete Arbeit , geben aber gleichzeitig auch zu, dass die Besetzung des Chefpostens mit einer Führungskraft, die von einem großen Konzern komme, hilfreich wäre.Die Bewertung dürfte in den kommenden 18 Monaten zunehmend von den Finanzergebnissen beeinflusst werden. Unternehmen mit hohen Bewertungsmultiplen, die nicht in der Lage seien, auf der Ergebnisebene Verbesserungen zu erzielen, könnte eine Abwärtskorrektur drohen, so der Analyst Ryan Tomkins.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 77,00 CAD.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:36,07 Euro -0,80% (05.07.2019, 17:18)