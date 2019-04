Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

42,96 Euro +7,45% (23.04.2019, 17:00)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

43,10 Euro +8,78% (23.04.2019, 17:14)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

64,30 CAD -0,11% (23.04.2019, 17:16)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (23.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Analyst Mike Hickey von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Mike Hickey von Benchmark Company weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) aus.Die Übernahme von Acreage Holdings öffne Canopy Growth Corp. die Türen für einen Einstieg in den US-Markt, vorausgesetzt es komme landesweit zu einer Legalisierung der Cannabis-Produktion und des Verkaufs.Der US-Markt sei zehn Mal so groß wie der kanadische Markt, so die Schätzung der Analysten von Benchmark Company.Angesichts der verfügbaren Branchendaten könnte der Start in das neue Jahr aber etwas gedämpft verlaufen sein. Analyst Mike Hickey hält es für möglich, dass der FQ4-Umsatz die Konsensprognose von 98 Mio. CAD verfehlt haben könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: