Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (27.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Nach dem massiven Ausverkauf in diesem Jahr bei den Cannabis-Aktien wie Aurora Cannabis und Canopy Growth hätten die Werte zuletzt wieder ein Lebenszeichen von sich geben können. Teilweise sei es an einem Tag mit zweistelligen Prozentsätzen nach oben gegangen. Zwar sei eine weitere Korrektur auf dem Fuße gefolgt, die jüngst markierten Tiefstände seien jedoch bislang nicht erneut unterschritten worden.Von einer Entwarnung in der Branche zu sprechen, sei weiter eindeutig zu früh. Jedoch sollten Anleger sich auf die Lauer legen und bei den richtigen Aktien zugreifen, wenn die Branche wieder nach oben drehe.Ein großer Hoffnungsträger sei in diesem Zusammenhang sicherlich die mögliche Legalisierung von Cannabis in den USA. Dies sei zwar sicherlich nicht in unmittelbarer Nähe zu erwarten, doch es seien klare Tendenzen in diese Richtung zu beobachten. Gut möglich, dass Cannabis auch ein Thema der US-Wahlen im kommenden Jahr werden könnten.Derzeit seien verstärkt Bestrebungen zu beobachten, auch in den USA Cannabis zu legalisieren. Zuletzt habe der Kongress bereits für die bundesweite Legalisierung gestimmt. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses (House Judiciary Committee) habe mit 24 zu 10 Stimmen für eine Streichung von Marihuana von Schedule 1 des Controlled Substance Act gestimmt. Dass es jedoch tatsächlich zu diesem Schritt komme, müsse das Ganze noch einige weitere Hürden nehmen wie beispielsweise die Abstimmung im Repräsentantenhaus sowie im Senat. Und gerade im Senat dürfte es schwierig werden. Dieser werde von den Republikanern kontrolliert.Wenn man als Anleger zwischen den Aktien von Aurora Cannabis und Canopy Growth derzeit entscheiden müsste, falle die Wahl aus Sicht des "Aktionär" auf Canopy Growth - insbesondere wenn man auf eine Legalisierung in den USA spekulieren wolle. Denn Canopy habe sich bereits für 300 Millionen Dollar die Option auf die Übernahme von Acreage Holdings in den USA gesichert. Die Option werde dann aktiviert, wenn Marihuana tatsächlich auf Bundesebene legalisiert werde. Und auch auf finanzieller Ebene sei derzeit Canopy die bessere Wahl, zumal man mit Constellation Brands einen starken Partner an der Seite habe.Ein erstes positives Signal würde die Canopy Growth-Aktie aus charttechnischer Sicht allerdings erst mit dem Sprung über die Marke von 30 Kanadischen Dollar generieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link