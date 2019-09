Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

23,30 Euro -2,33% (20.09.2019, 16:35)



Toronto-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

CAD 33,65 -3,64% (20.09.2019, 16:35)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (20.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Connecticut (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Bill Kirk von MKM Partners:Laut einer Aktienanalyse vertritt Bill Kirk, Analyst von MKM Partners, im Rahmen einer Ersteinschätzung eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED).Anders als der Markt im Durchschnitt gehen die Analysten von MKM Partners nicht davon aus, dass Canopy Growth Corp bis Ende 2022 schon die Profitabilität erreichen werde. Die derzeitigen Ausgaben seien nur der Anfang von dem was nötig sei, um die zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten auszuschöpfen.Das Anbaugeschäft von Canopy Growth werde weiter unter Druck stehen, da das Angebot zunehme. Die Beteiligung von Constellation Brands sorge aber für einen Bewertungsboden. Die Effizienz des Unternehmens könnte sich verbessern, je mehr Constellation Brands die Kontrolle ausübe, so die Einschätzung des Analysten Bill Kirk.Die Analysten von MKM PArtners beginnen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 33,00 CAD.