Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

43,52 Euro +0,16% (07.09.2018, 15:23)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

50,67 USD -2,56% (06.09.2018, 22:04)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (07.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Cannabis-Aktien seien in den vergangenen Tagen kaum zu bremse gewesenn. Auch die Canopy Growth-Aktie sei förmlich nach oben geschossen. Auslöser für den allgemeinen Hype sei sicherlich die Legalisierung von Cannabis in Kanada gewesen. Zuletzt sei es zu einigen großen Deals gekommen, die die Branche weiter befeuert hätten, z.B. der Milliarden-Deal zwischen dem Spirituosenhersteller Constellation Brands und Canopy Growth.Fast ohne Korrektur habe sich zuletzt die Canopy Growth-Aktie nach oben bewegt. "Der Aktionär" sei zwar langfristig weiter optimistisch für den Titel, kurzfristig könnte allerdings auch bei Canopy Growth durchaus einmal ein Kursücksetzer anstehen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:44,30 Euro +4,43% (07.09.2018, 13:17)