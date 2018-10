Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

45,88 Euro +0,22% (17.10.2018, 13:16)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

68,70 CAD -6,85% (16.10.2018, 23:39)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (17.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Mit der Legalisierung von Marihuana in Kanada löse der dortige Premierminister Justin Trudeau sein Versprechen ein. Fortan dürfe jeder volljährige Kanadier bis zu 30 Gramm Cannabis mit sich führen. Für die börsennotierten "High"-Flyer heiße es nun: Liefern und harte Gewinne erwirtschaften, um die hohen Vorschusslorbeeren zu rechtfertigen. Dies gelte u.a. auch für Canopy Growth.Während die Börsen im gestrigen Handel mit einer kräftigen Gegenbewegung die Kursverluste der Vorwoche zum Teil kompensiert hätten, hätten die Cannabis-Aktien durch die Bank Federn lassen müssen. Die Canopy Growth-Aktie habe deutlich nachgegeben. Angesichts der Relativen Stärke in den letzten Wochen sei diese Korrektur aber gesund und überfällig.Wer der Canopy-Growth-Empfehlung gefolgt sei, halte an den Papieren fest, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2018)Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:45,01 Euro -3,54% (17.10.2018, 12:57)