Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (15.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Am gestrigen Donnerstag hätten gleich zwei der größten Cannabis-Unternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal gemeldet. Canopy Growth und Aurora Cannabis. Die erhoffte Überraschung sei allerdings ausgeblieben - im Gegenteil. Beide Werte hätten für eine herbe Enttäuschung gesorgt. Dementsprechend seien auch die Aktien von Canopy Growth und Aurora Cannabis kräftig in den Keller gerauscht. Canopy sei am Ende mit einem Minus von gut 14 Prozent aus dem Handel gegangen, Aurora mit einem Minus von 6,6 Prozent. Zwischenzeitlich hätten beide Werte sogar noch deutlich tiefer notiert.Den Anfang habe am Donnerstag bereits vor Börseneröffnung in Kanada Canopy Growth gemacht. Canopy habe für das abgelaufene Quartal einen Verlustausweitung um 13 Prozent auf 374,6 Millionen Kanadische Dollar oder 1,08 Kanadische Dollar je Aktie gemeldet. Der Markt habe allerdings lediglich mit einem Verlust von 0,41 Kanadischen Dollar je Aktie gerechnet. Die Umsätze hätten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zwar von 23,3 auf 76,6 Millionen Kanadische Dollar gesteigert werden können, dies habe aber ebenfalls die Erwartungen der Analysten verfehlt, die von einem Anstieg auf 90,6 Millionen Kanadische Dollar ausgegangen seien.Zudem lege das Unternehmen seine Expansion auf dem Heimatmarkt erst einmal auf Eis. Dort seien in den vergangenen Monaten nach der Legalisierung von Cannabis vor gut einem Jahr nicht so viele Geschäfte für den Verkauf von Cannabis eröffnet worden wie erhofft.Im weiteren Tagesverlauf sei schließlich noch Aurora Cannabis mit seinen Zahlen für das jüngste Quartal gefolgt. Und auch hier sei die Enttäuschung groß gewesen. Aurora habe einen Umsatzrückgang auf 75,3 Millionen Kanadische Dollar hinnehmen müssen. Analysten hätten im Vorfeld mit Einnahmen in Höhe von gut 90 Millionen Kanadischen Dollar gerechnet. Das bereinigte EBITDA habe bei minus 39,7 Millionen Dollar gelegen und damit fast doppelt so wie vom Markt erwartet, der mit einem Minus von 20,8 Millionen Dollar gerechnet habe. Zudem habe auch Aurora angekündigt, seine Expansionspläne in Kanada zurückzufahren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: