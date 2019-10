Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

19,688 EUR +1,59% (24.10.2019, 14:47)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

21,75 USD +2,84% (23.10.2019, 22:04)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

28,31 CAD +2,50% (23.10.2019, 22:17)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (24.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Seit 1969 führe Gallup in den USA regelmäßig eine Umfrage zur Haltung der Bevölkerung gegenüber Marihuana durch. Hätten damals gerade einmal zwölf Prozent eine Legalisierung befürwortet, so seien es gemäß der jüngsten Umfrage zwei Drittel aller US-Bürger. Damit sei die Zustimmung ungebrochen hoch. Auch im vergangenen Jahr hätten sich 66 Prozent für eine Legalisierung in den USA ausgesprochen.Das sei umso bemerkenswerter, da die Vaping-Krise größer sei denn je. Es gehe dabei um durch E-Zigaretten und Vaping-Produkte verursachte Lungenschäden. Mindestens 29 Todesfälle solle es bereits gegeben haben. Gegner der Cannabis-Legalisierung würden versuchen Vaping und Cannabis in direkten Zusammenhang zu bringen.Mit der zunehmenden Haltung der Bürger pro Cannabis, steige auch die Politik des Staates umgeschwenkt. Der Gebrauch von Cannabis sei inzwischen in elf US-Staaten legal, in 33 Bundesstaaten sei es als medizinisches Mittel zugelassen. Eine Komplett-Legalisierung auf Landesebene wäre ein gewaltiges Signal für die Marihuana-Industrie. Das Marktpotenzial wäre gigantisch.Noch sei eine Komplett-Legalisierung in den Vereinigten Staaten nicht in Reichweite, die Entwicklung gehe jedoch immer mehr in diese Richtung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: