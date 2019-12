Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

16,82 EUR -1,69% (04.12.2019, 16:15)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

18,55 USD -2,27% (04.12.2019, 16:01)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

24,64 CAD -2,14% (04.12.2019, 16:03)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (04.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe."Der Aktionär" habe bereits schön öfter darüber berichtet, dass im Cannabis-Sektor besonders auf dem US-Markt große Hoffnungen ruhen würden. Nun habe der kanadische Cannabis-Produzent Canopy Growth eine eigene Marke für CBD-Produkte auf den US-Markt gebracht: First & Free. Die Produktlinie solle in 31 US-Staaten erhältlich sein, in denen CBD-Produkte legal seien. Verkauft werden sollten Gels, Öle und Cremes zur äußerlichen Anwendung, berichte BNN Bloomberg.Vom US-Markt würden große Steigerungsraten erwartet. Der Cananbis-Research-Dienst BDS Analytics beispielsweise erwarte, dass der US-Markt für CBD von derzeit 1,9 Milliarden Dollar bis 2024 auf über 20 Milliarden Dollar ansteigen könnte.Canopy Growth habe eine ganze Reihe von Schritten unternommen, um hiervon und auch von einer möglichen Komplett-Legalisierung von Cannabis in den USA zu profitieren. Beispielsweise habe das Unternehmen kürzlich den Grundstein für einen Hand-Industriepark in New York gelegt, in der Nähe des Hauptsitzes seines Hauptaktionärs Constellation Brands. Zu Jahresbeginn habe Canopy außerdem das Recht erworben, den US-Cannabis-Player Acreage Holding zu erwerben. Die Option werde dann aktiviert, wenn Marihuana tatsächlich auf Bundesebene legalisiert werde.Canopy habe große Pläne in den USA. Hanf-Verarbeitungsanlagen seien in sieben Staaten geplant. Und auch das sei nur einer der ersten Schritte. "Wir haben unsere Hanflieferkette in den USA durch die Partnerschaft mit einer breiten Gruppe von Vertragsproduzenten in mehreren Bundesstaaten für den Anbau, die Gewinnung, die Verarbeitung und die Produktion von Hanfprodukten aufgebaut", habe es kürzlich vonseiten des Unternehmens geheißen. Der Vorstandsvorsitzende von Canopy Growth, Mark Zekulin, habe hinzugefügt:" Wir haben die Vertragshersteller vor Ort. Die eigentliche Produktion läuft."Langfristig bleibt die Canopy Growth-Aktie hochinteressant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: