Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

16,47 EUR -2,14% (20.10.2020, 12:14)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

19,81 USD +11,54% (19.10.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

26,10 CAD +11,21% (19.10.2020)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (20.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Cannabis-Branche hätten in den vergangenen Tagen deutliche Zugewinne verzeichnen können. Allein am Montag hätten beispielsweise die Aktien von Cronos mehr als fünf Prozent auf 7,56 Kanadische Dollar und von Canopy Growth mehr als elf Prozent auf 26,10 Kanadische Dollar zugelegt. Noch stärker sei es bei Aurora Cannabis nach oben gegangen. Hier habe das Plus am Ende mehr als 16 Prozent auf 6,18 Kanadische Dollar betragen. Ähnlich stark sei es auch bei Tilray nach oben gegangen. Grund sei die steigende Hoffnung auf einen Sieg Bidens bei der US-Präsidentschaftswahl Anfang November.In den Achtzigern sei Biden als eine der Hauptkräfte im Drogenkrieg bekannt gewesen und auch unter Obama sei er für die Anti-Drogen-Politik verantwortlich gewesen. Doch sein Standpunkt habe sich geändert - wohl auch, um die Chance zu nutzen, viele junge Amerikaner, die traditionell seltener wählen würden, an die Wahlurne zu holen. Viele Parteilinke würden eine progressive Cannabisregulierung in den USA anstreben. Bidens Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris habe vor Kurzem klar gemacht, dass eine Entkriminalisierung von Cannabis auf Bundesebene unter Biden kommen werde.Dies würde etwa bedeuten, dass kleine Mengen nicht mehr zu einer Gefängnis- sondern zu einer Geldstrafe führen würden. Zudem befürworte Biden eine Legalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken und eine Bankenreform für die Cannabisindustrie würde mit ihm wahrscheinlicher.Das Chartbild von Canopy Growth habe sich zuletzt deutlich aufgehellt. Risikobereite Anleger können wieder einen ersten Fuß in die Tür stellen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsenmedien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt. Die flatex Bank AG erhebt für den Handel in Finanzinstrumenten in der Regel von ihren Kunden Ordergebühren. Die flatex Bank AG hat mit Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach diese Institute den Status eines bevorzugten Partners von Hebelprodukten (Exchange Traded Products) haben und von ihnen emittierte Hebelprodukte durch die flatex Bank AG angeboten werden, die Kunden ohne oder mit reduzierten Ordergebühren handeln können. Die flatex Bank AG erhält in diesem Zusammenhang von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC Vergütungen für den Vertrieb dieser Finanzinstrumente.Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Cronos Group.