NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

21,20 USD +11,58% (05.11.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

27,68 CAD +10,94% (05.11.2020, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (06.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Nachdem sich mehr und mehr abzeichne, dass wohl Joe Biden das Rennen bei den US-Präsidentschaftwahlen machen werde, breche vor allem die in den vergangenen Monaten arg gebeutelte Cannabisbranche in Freudensprünge aus. Die Aktien der Cannabishersteller hätten in den vergangenen Tagen ordentlich zulegen können. Am Donnerstag habe sich die Aufholjagd noch einmal beschleunigt. Aurora Cannabis sei sage und schreibe mit einem Plus von 41 Prozent aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto gegangen, die Tilray-Aktie habe mehr als 30 Prozent gewonnen. Stark zulegen können hätten auch die Papiere von Innovative Industrial Properties und der Cronos Group mit einem Plus von je gut 16 Prozent, Canopy Growth einem Plus von rund elf Prozent und Aphria mit plus neun Prozent.Ein Sieg Bidens schüre die Hoffnung, dass die Entkriminalisierung von Cannabis auf Bundesebene nun kommen werde. Dies würde etwa bedeuten, dass kleine Mengen nicht mehr zu einer Gefängnis- sondern zu einer Geldstrafe führen würden. Zudem befürworte Biden eine Legalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken und eine Bankenreform für die Cannabisindustrie werde mit ihm wahrscheinlicher.Bei der Cannabisbranche sehe demnach alles nach einem Comeback aus. DER AKTIONÄR rate, auf die Werte zu setzen, die in den vergangenen Krisenmonaten ihre Hausaufgaben gemacht hätten. Dazu zählt insbesondere der Branchenprimus Canopy Growth, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Canopy Growth-Aktie werde im Übrigen ab der kommenden Woche an der US-Technologiebörse NASDAQ gehandelt werden. CEO David Klein habe hierzu gesagt: "Mit dem Wechsel an die NASDAQ schließen wir uns einigen der weltweit führenden Unternehmen an, die unsere Leidenschaft und unseren Fokus auf Innovation teilen." (Analyse vom 06.11.2020)