Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

35,70 EUR -1,64% (03.07.2019, 13:53)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

53,52 CAD +1,96% (03.07.2019, 22:15)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (04.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Unternehmens habe am Mittwoch zeitweise massiv an Wert verloren, habe bis zum Handelsschluss an der Heimatbörse in Toronto aber sämtliche Verluste wieder wettmachen können. Und nicht nur das: Die Canopy Growth-Aktie sei am Ende sogar mit einem ordentlichen Plus aus dem Handel gegangen.Grund für diese Berg- und Talfahrt sei die Entlassung des bisherigen Chairman und Co-CEO, Bruce Linton, gewesen. Dies habe unter den Anlegern zunächst für deutliche Unsicherheit gesorgt. zumal Linton als Gründer wie wohl kein anderer mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht werde. Linton habe gegenüber MarketWatch kommentiert: "Ich habe das Unternehmen aufgebaut, jetzt bin ich entlassen worden. Das schmerzt sehr." Er habe betont, dass sein Weggang nicht freiwillig gewesen sei.Canopy Growth sei gemessen an der Marktkapitalisierung das größte Cannabisunternehmen der Welt. Die Geschäfte werde nun vorübergehend Mark Zekulin, Präsident und ebenfalls Co-CEO, leiten, bis ein Nachfolger für Linton gefunden sei. Und Bewerber für den Posten dürfte es viele geben, erwarte zumindest der bisherige Vorstand Linton: "Es gibt wohl niemand Kompetenten auf diesem Planeten, der sich nicht auf diesen Job bewerben wird." Er sehe eher die Schwierigkeit darin, aus der wohl großen Anzahl von Kandidaten, den Richtigen auszuwählen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:41,06 USD +2,45% (04.07.2019, 19:02)