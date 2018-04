Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

17,75 Euro +0,88% (09.04.2018, 14:30)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

27,70 CAD +0,02% (09.04.2018, 15:40)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben.



Toronto (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Vahan Ajamian von Beacon Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Vahan Ajamian von Beacon Securities die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) nunmehr zu kaufen.Nach einem Besuch der Gewächshäuser von Canopy Growth Corp. in British Columbia erhöhen die Analysten von Beacon Securities ihre Finanzprojektionen. Analyst Vahan Ajamian hält die Konsensprognosen für 2020 für zu niedrig.Canopy Growth sei bestens aufgestellt um den Markt in allen Regionen zu dominieren. Aber auch andere sehr profitable Aspekte von Canopy's Geschäft dürften in nicht allzu ferner Zukunft florieren, z.B. Esswaren und Getränke. Vor allem die Partnerschaft mit Constellation Brands dürfte dabei hilfreich sein.Analyst Vahan Ajamian ist der Auffassung, dass die Canopy Growth-Aktie von der Flucht in Qualität profitiere. Die jüngsten Kursrückgänge würden für eine gute Einstiegsgelegenheit sorgen. Europäische Investoren dürften auf den Titel vermehrt aufmerksam werden. Zudem könnte es zu einem Listing an der Nasdaq kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:17,63 Euro +0,17% (09.04.2018, 15:35)