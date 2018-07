Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

24,50 Euro -3,58% (09.07.2018, 13:49)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

25,80 Euro +0,35% (09.07.2018, 14:40)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

39,37 CAD -0,83% (06.07.2018)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (09.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Graeme Kreindler von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Graeme Kreindler von Eight Capital die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Eight Capital bezeichnen die Aktien von Canopy Growth Corp. wegen der führenden Kapazitäten, Lieferabkommen und internationalen Initiativen als Top Pick.Um der jüngsten Kapitalmaßnahme Rechnung zu tragen sei das Bewertungsmodell angepasst worden. Unter Berücksichtigung einer höheren Beteiligung an BC Tweed seien die Umsatz- und EBITDA-Schätzungen erhöht worden.Analyst Graeme Kreindler schätzt, dass Canopy Growth die Einnahmen zum weiteren Ausbau der bestehenden Assets und zum Kauf zusätzlicher internationaler Assets verwenden wird um die globalen Ambitionen zu unterfüttern. Das Cash-Polster dürfte nun im Vergleich zum nächsten Konkurrenten mindestens doppelt so dick sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: