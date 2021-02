Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 55,00 CAD Hold Desjardins Securities John Chu 11.02.2021 38,50 CAD Reduce Cormark Securities Jesse Pytlak 10.02.2021 64,00 CAD Neutral CIBC World Markets John Zamparo 10.02.2021 55,00 CAD Neutral MKM Partners Bill Kirk 10.02.2021 21,00 CAD Sell Stifel W. Andrew Carter 10.02.2021 62,00 CAD Neutral Cantor Fitzgerald Pablo Zuanic 10.02.2021 - Hold Benchmark Company Mike Hickey 10.02.2021 45,00 CAD Market perform BMO Capital Markets Tamy Chen 09.02.2021 32,00 CAD Sell Canaccord Genuity Matt Bottomley 09.01.2021

Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

30,295 EUR -0,49% (23.02.2021, 08:08)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

37,01 USD -4,19% (22.02.2021)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

46,68 CAD -4,29% (22.02.2021)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (23.02.2021/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 64,00 oder 21,00 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. hat am 09. Februar 2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 vorgelegt.Restrukturierungsmaßnahmen und Wertberichtigungen aufgrund von Schließungen haben bei Canopy im dritten Quartal (gebrochenes Geschäftsjahr) zu einem deutlich höheren Verlust geführt, als Analysten im Vorfeld erwartet haben, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Analyse vom 09.02.2021. Im Vorjahreszeitraum seien es 0,26 Kanadische Dollar je Aktie gewesen. Diesmal seien 0,33 Kanadische Dollar auf GAAP-Basis erwartet worden. Am Ende seien es 2,43 Kanadische Dollar (1,91 US-Dollar) gewesen.Aber: Der Umsatz sei von 97 Millionen US-Dollar auf rund 120 Millionen Dollar geklettert. Dieses Wachstum habe die Erwartungen leicht übertroffen. Und: Canopy habe für die zweite Hälfte des nächsten Geschäftsjahres einen Gewinn in Aussicht gestellt. Auch das Gesamtumfeld wirke attraktiv: Canopy prognostiziere jedenfalls für wichtige Cannabis-Märkte zweistellige Wachstumsraten pro Jahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von CIBC World Markets, John Zamparo, den Titel in einer Analyse vom 10.02.2021 weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde von 32,00 auf 64,00 CAD angehoben.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Stifel und liegt bei 21,00 CAD. Analyst W. Andrew Carter hat sein "sell"-Rating am 10.02.2021 bestätigt. Das Kursziel wurde von 18,00 auf 21,00 CAD gesteigert. Das Unternehmen habe im dritten Quartal einen Umsatz im Einklang mit seinen Schätzungen sowie einen geringeren EBITDA-Verlust gemeldet, so der Analyst. Während die Ergebnisse darauf hindeuten würden, dass sich weiterhin Verbesserungen einstellen würden, behalte Carter ein Verkaufsrating bei, da er der Ansicht sei, dass die Ergebnisse "die reichhaltige Bewertung von Canopy nicht mit unterschätzten Herausforderungen rechtfertigen" würden. Zu diesen Herausforderungen würden der "erhebliche Bargeldbedarf", das "überwältigende" Umsatzwachstum, die bisher enttäuschende Leistung bei Produkten der zweiten Generation sowie der "übergroße Einfluss des größten Anteilseigners von Canopy" zählen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick: