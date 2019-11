Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 30,00 CAD Neutral MKM Partners Bill Kirk 12.11.2019 40,00 CAD Outperform Cowen and Company Vivien Azer 21.10.2019 23,00 USD Neutral BofA Merrill Lynch Research Christopher Carey 17.10.2019 35,00 CAD Buy PI Financial Jason Zandberg 16.10.2019 - Neutral Seaport Global Securities Brett Hundley 15.10.2019 25,00 CAD Underperform Jefferies & Co Owen Bennett 14.10.2019 45,00 CAD Outperfomer CIBC World Markets John Zamparo 07.10.2019 60,00 CAD Speculative buy Canaccord Genuity Matt Bottomley 04.10.2019 - Perform Oppenheimer Rupesh Parikh 18.09.2019

Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

17,07 Euro -2,17% (13.11.2019, 17:03)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

18,79 USD -2,39% (13.11.2019, 16:48)



Toronto-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

24,95 CAD -1,85% (13.11.2019, 16:51)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (13.11.2019/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 60,00 oder 25,00 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. wird am 14. November 2019 die Zahlen für das zweite Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Canaccord Genuity, Matt Bottomley, in einer Analyse vom 04.10.2019 den Titel unverändert mit "speculative buy" eingestuft und das Kursziel von 60,00 CAD bestätigt. Canopy Growth Corp. habe einen 72%-igen Anteil an BioSteel Sports Nutrition gekauft. Der Zukauft sei in bar abgewickelt worden, eine Summe sei aber nicht genannt worden. Eventuell werde es zu einer Komplettübernahme der Anteile kommen. BioSteel sei ein Hersteller von Sportlernahrung und Hydratisierungsprodukten.Canopy Growth setze seine CBD-Strategie damit fort. Das BioSteel-Management weise darauf hin, dass es unter professionellen Athleten einen wachsenden Trend zu Alternativen wie CBD gebe. Von möglicherweise schädlichen Schmerzmitteln werde damit immer mehr abgerückt. Mit dem Kauf der BioSteel-Anteile verstärke Canopy Growth auch die Präsenz auf dem US-Markt. Festzuhalten bleibe aber auch, dass der Weg hin zur Profitabilität länger hinziehe. Daher stehe der Aktienkurs derzeit auch unter Druck, so Bottomley.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Jefferies & Co und liegt bei 25,00 CAD. Analyst Owen Bennett hat den Titel am 14.10.2019 "hold" auf "underperform" herabgestuft. Das Kursziel wurde von 77,00 auf 25,00 CAD gesenkt. Im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabis-Sektor überarbeite Bennett die Bewertungsmodelle. Trotz der jüngsten Kursverluste bleibe Canopy Growth Corp. einer der teuersten Titel. Auf lange Sicht bestehe erhebliches Potenzial. Signale für Marktanteilsverluste in Kanada, schwache Margen und das Fehlen signifikanter Katalysatoren sowie Fragen wie erfolgreich die Getränkeaktivitäten sein können, würden eine Rating-Abstufung rechtfertigen, so der Analyst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick: