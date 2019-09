Tradegate-Aktienkurs CannTrust Holdings-Aktie:

Kurzprofil CannTrust Holdings Inc.:



CannTrust Holdings Inc. (ISIN: CA1378002077, WKN: A2DWH4, Ticker-Symbol: C9S, TSE-Symbol: TRST) ist ein kanadisches Unternehmen, das medizinisches Cannabis für Patienten in pharmazeutischer Qualität herstellt. Das Unternehmen ist ein staatlich regulierter, lizenzierter Hersteller von medizinischen Cannabisprodukten. (19.09.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - CannTrust Holdings-Aktienanalyse des Analysten Derek Dley von Canaccord Genuity:

Analyst Derek Dley vom Investmenthaus Canaccord Genuity empfiehlt die Aktien von CannTrust Holdings Inc. (ISIN: CA1378002077, WKN: A2DWH4, Ticker-Symbol: C9S, TSE-Symbol: TRST) weiterhin zu halten.

Mit der Begründung des Nichtbefolgens der staatlichen Cannabis-Regularien habe Health Canada die Lizenzen von CannTrust Holdings Inc. zum Teil außer Kraft gesetzt. Dem Unternehmen werde es aber erlaubt, die bereits angebauten Pflanzen zu pflegen und abzuernten. Ein Neuanbau und der Verkauf von Cannabis-Produkten sei aber während der Periode der Lizenzaussetzung verboten. CannTrust müsse nun nachweisen, dass die Gründe für das Aussetzen der Lizenzen nicht mehr länger existent seien oder die Maßnahme unbegründet sei.

Die Analysten von Canaccord Genuity weisen darauf, dass die Geschäftstätigkeit nun von erheblicher Unsicherheit überschattet werde. Da dem Unternehmen die Kultivierung der existierenden Pflanzen erlaubt sei, bestehe zumindest noch die Chance auf einen zukünftigen Verkauf der Produkte. Die Reputation des Unternehmens sei aber erheblich angekratzt. Insofern sollten Anleger vorerst an der Seitenlinie bleiben, so der Ratschlag von Analyst Derek Dley.

Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bekräftigen in ihrer CannTrust Holdings-Aktienanalyse das Votum "hold", senken aber das Kursziel von 2,50 auf 2,00 CAD.