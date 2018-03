Tradegate-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

13,31 Euro +5,47% (19.03.2018, 13:58)



Nasdaq-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

USD 16,35 +5,55% (19.03.2018, 14:11, vorbörslich)



ISIN Canadian Solar-Aktie:

CA1366351098



WKN Canadian Solar-Aktie:

A0LCUY



Ticker Symbol Canadian Solar-Aktie Deutschland:



Nasdaq Ticker-Symbol Canadian Solar-Aktie:

CSIQ



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) ist ein kanadisches Unternehmen, das zu den weltweit den größten Herstellern von Solarmodulen gehört. Das Unternehmen produziert Ingots, Wafer, Solarzellen, Solarmodule und -systeme. Die Gesamtproduktionskapazität bei Solarmodulen beläuft sich auf 2,4 GW. Das Hauptquartier befindet sich in Ontario. Canadian Solar unterhält in 20 Ländern über sechs Kontinente verteilt Niederlassungen.

(19.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von Analyst Jon Windham von der UBS:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Jon Windham vom Investmenthaus UBS die Aktien von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) im Rahmen einer Ersteinschätzung zu verkaufen.Die UBS-Analysten bezeichnen die Aktien von Canadian Solar Inc. im Rahmen einer Branchenstudie zur Solarindustrie als den am wenigsten attraktiven Titel.Analyst Jon Windham veranschlagt ein Kursziel für die Canadian Solar-Aktie von 15,00 USD.Die Analysten der UBS beginnen in ihrer Canadian Solar-Aktienanalyse die Coverage mit einem "sell"-Rating.Börsenplätze Canadian Solar-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:13,37 Euro +6,87% (19.03.2018, 13:17)