Kurzprofil CanSino Biologics Inc.:



CanSino Biologics Inc. (ISIN: CNE100003F01, WKN: A2PGFW, Ticker-Symbol: CJH), ehemals Tianjin CanSino Biotechnology Inc., ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffprodukten für den menschlichen Gebrauch beschäftigt. Die Kernprodukte des Unternehmens bestehen aus zwei Impfstoffkandidaten, nämlich dem MCV4-Kandidaten und dem MCV2-Kandidaten. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft hauptsächlich auf dem heimischen Markt. (25.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CanSino Biologics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CanSino Biologics Inc (ISIN: CNE100003F01, WKN: A2PGFW, Ticker-Symbol: CJH) unter die Lupe.Das Rennen um einen wirksamen Impfstoff gegen die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19 gehe rund um den Globus weiter. In China würden dabei die Hoffnungen auf CanSino Biologics ruhen. Erste Studiendaten lägen nun vor, die allerdings zu massiven Gewinnmitnahmen bei der Aktie führen würden.In der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" seien die Ergebnisse der Phase-1-Studie vorgestellt worden. Die Daten würden auf 108 Probanden basieren.Der Impfstoff von CanSino Biologics scheine sicher zu sein und habe auch eine schnelle Immunantwort ausgelöst, so die chinesischen Forscher im Beitrag in "The Lancet". Weitere Versuche seien nun notwendig, um herauszufinden, ob diese Reaktion auch eine Infektion mit dem Virus verhindere, heiße es."Diese Ergebnisse stellen einen wichtigen Meilenstein dar", habe Hauptautor Wei Chen vom Beijing Institute of Biotechnology erklärt. Eine einzelne Dosis von Ad5-nCoV reiche demnach aus, um in 14 Tagen bei den Probanden virusspezifische, neutralisierende Antikörper und eine entsprechende Reaktion spezieller Abwehrzellen (T-Zellen) zu erzeugen. Er habe dazu geraten, die Ergebnisse dennoch "vorsichtig" zu interpretieren.An der Börse in Hongkong rausche die Biotech-Aktie unter hohem Volumen um die 20 Prozent in die Tiefe. "Der Aktionär" habe den Wert in Ausgabe 19/2020 thematisiert und sich mit einem Kauflimit bei 16,80 Euro auf die Lauer gelegt. Dieses sei allerdings nicht ausgelöst worden.Chinesische Biotech-Aktien seien nichts für schwache Nerven, das gelte auch für CanSino Biologics. Interessierte Anleger warten die weiteren Entwicklungen zum Corona-Impfstoff-Projekt ab und setzen sich den Wert auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2020)Mit Material von dpa-AFX