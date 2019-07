Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CVS Health Corp.:



Die CVS Health Corporation (ISIN: US1266501006, WKN: 859034, Ticker-Symbol: CVS) (vormals CVS Caremark Corporation) ist eine US-amerikanische Pharmazie- und Drogeriehandelskette, die ihre Geschäfte unter den Namen CVS caremark, CVS pharmacy und CVS minute clinic betreibt. In den USA ist die Gesellschaft in über 30 Bundesstaaten vertreten - vor allem im östlichen Teil des Landes. Zum Angebot der CVS Health Corporation zählen verschiedene Dienstleistungen im medizinischen Bereich. Außerdem unterhält der Konzern Drogerien, Apotheken und Spezialgeschäfte und verkauft Produkte über das Internet. Zudem betreibt CVS "Minutenkliniken" für die Schnell-Diagnose und Behandlung kleinerer Beschwerden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CVS Health-Aktienanalyse von XTB:CVS Health (ISIN: US1266501006, WKN: 859034, Ticker-Symbol: CVS) betreibt die größte Apothekenkette in den USA, so die Experten von XTB.Die Aktie habe sich noch nicht von dem starken Kursrückgang erholt, den sie aufgrund einer größeren Abwertung Anfang des Jahres erfahren habe.Obwohl der marktbreite S&P 500 seit Anfang des Jahres 20% höher gehandelt werde, liege der Aktienkurs von CVS mehr als 10% unter dem von Ende 2018. Der S&P 500 Health Care Providers & Services Index, dem CVS angehöre, notiere mehr oder weniger flach, sodass die schlechte Performance von CVS nicht auf die Schwäche der Branche zurückgeführt werden könne. Was könnte eine Rolle gespielt haben?Die Aktie von CVS habe im Februar 2019 eine starke Kursveränderung erlebt, als das Unternehmen bekannt gegeben habe, dass es im Zusammenhang mit der Übernahme von Omnicare im Jahr 2015 eine Abschreibung in Höhe von 6,1 Mrd. USD vornehmen müsse, und informiert, dass es im vierten Quartal 2018 einen Verlust erlitten habe. Zu allem Überfluss gehe das Unternehmen davon aus, dass einige seiner Einheiten aufgrund von Veränderungen im Pflegegeschäft sowie bei den Investitionen in diesem Jahr einen Ergebnisrückgang verzeichnen würden.Bei den Aktienmärkten gebe es heutzutage zwei entscheidende Risikoquellen: Die Abschwächung der Weltwirtschaft sowie die Handelskonflikte. Diese beiden Themen seien in gewissem Maße miteinander verbunden, da die Eskalation der Handelskonflikte die Verlangsamung voraussichtlich beschleunigen werde. Anhaltende Handelsspannungen könnten jedoch für einige Unternehmen besonders schädlich sein, da sie ihre Lieferketten verzerren könnten. Dies sei bei CVS nicht der Fall, da sich die Aktivitäten der Firma fast vollständig auf die USA konzentrieren würden. Darüber hinaus scheine der wirtschaftliche Abschwung auch keine große Sorge zu bereiten, da die Menschen Medikamente kaufen würden, unabhängig davon, ob die Wirtschaft expandiere oder schrumpfe. Allerdings scheine das Geschäft von CVS vor Risiken geschützt zu sein, die heute die Hauptursache für das Unbehagen der Anleger seien.CVS habe 2018 eine Dividende von 2 USD pro Aktie ausgezahlt, die gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben sei. Es werde auch erwartet, dass die Dividende in diesem Jahr bei 2 USD bleiben werde. Eine Pause bei der Dividendenerhöhung sei definitiv nicht das, was die Aktionäre sich wünschen würden, daher sollte eine solche Entscheidung gut begründet sein. CVS habe die Entscheidung damit begründet, dass es auf eine Erhöhung der Dividende verzichten werde, um das Unternehmen nach der Fusion mit Aetna zu entlasten.Die aktuelle Dividende scheine nicht in Gefahr zu sein, da die Ausschüttungsquote deutlich unter 50% liege und bei erwarteter Ergebnissteigerung in den Jahren 2019 und 2020 noch geringer ausfallen werde. Eine Dividende von 2 USD pro Aktie entspreche bei der aktuellen Bewertung einer Rendite von rund 3,6%, sodass CVS unter den 80 ertragreichsten Dividendenwerten im S&P 500 zu finden sei. (Analyse vom 15.07.2019)