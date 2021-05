Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund weitreichender Verbote und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2020 in 21 Ländern einen Umsatz von 256,8 Mio. Euro, nach mehr als 1,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor. (20.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Ticketverkäufers und Konzertveranstalters CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ausgefallene Konzerte und Events würden dem Veranstalter und Tickethändler CTS EVENTIM weiter stark zu schaffen machen. Und obwohl Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg sich optimistisch zeige und eine gestiegene Nachfrage nach Veranstaltungen sehe, wage das Unternehmen keinen Ausblick. Da die Dauer der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen nicht abschätzbar seien, könne der Vorstand weiter keine genaue Prognose machen. Die Aktie sei der Top-Verlierer im MDAX.Konkret sei in den ersten drei Monaten des Jahres der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um knapp 90 Prozent auf 19,6 Millionen Euro eingebrochen. Operativ habe CTS EVENTIM einen Verlust von 19,6 Millionen Euro hinnehmen müssen - nach einem Gewinn von 13,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Unter dem Strich habe nun ein Verlust von fast 25,2 Millionen Euro gestanden, nachdem im Jahr zuvor noch ein Gewinn von knapp 0,6 Millionen eingefahren worden seien.Nach wie vor stünden "striktes Kostenmanagement" und "Effizienz" im Fokus, habe Unternehmenschef Schulenberg laut Mitteilung betont. Das habe sich auch auf die Zahl der Mitarbeiter ausgewirkt: Habe CTS EVENTIM im Vorjahr einschließlich Aushilfen noch knapp 3.300 Mitarbeiter gezählt, beschäftige der Konzern nun knapp 30 Prozent weniger. Vor allem im Segment "Live Entertainment" sei die Belegschaft von rund 1.500 auf knapp 900 gesunken. Größtenteils seien Aushilfen vom Abbau betroffen gewesen, habe es geheißen.Trotz des eher schwierigen Starts ins laufende Jahr sehe Konzernlenker Schulenberg Licht am Ende des Tunnels: "Die Sehnsucht der Menschen nach dem gemeinsamen Erleben von Kultur schlägt sich unmittelbar in Ticketverkäufen nieder." Optimismus schöpfe er dabei aus dem anziehenden Impftempo und den weitreichenden Öffnungen weltweit. Schulenberg habe die "Hoffnung auf einen Neustart der Live-Kultur 2021" bekräftigt.Die Zahlen seien in der Tat wenig erfreulich. Und auch der nicht vorhandene Ausblick sei sicherlich ein Belastungsfaktor. Dennoch: Die Aussichten hätten sich dank der gut verlaufenden Impfkampagne für den Veranstaltungs-Sektor zuletzt aufgehellt."Der Aktionär" ist durchaus optimistisch, dass CTS-Event-Plätze wie die LANXESS-Arena oder auch die Berliner Waldbühne im Laufe des Jahres wieder gut gefüllt sein werden, so Carsten Kaletta. Wichtig: Anleger sollten unbedingt den Stopp bei 47,00 Euro beachten. (Analyse vom 20.05.2021)Mit Material von dpa-AFX