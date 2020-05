Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (20.05.2020/ac/a/d)



London (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von eToro:Der Live-Entertainment-Veranstalter und Tickethändler CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist gut ins Jahr gestartet, musste aber seit März satte Umsatz- und Gewinneinbußen hinnehmen, so die Experten von eToro.Dennis Austinat, Deutschlandchef der Social-Trading-Plattform eToro, schaue hinter die aktuellen Geschäftszahlen und erwarte mittelfristig eine Verbesserung der Situation bei CTS EVENTIM.Die aktuellen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2020 seien für den führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter CTS EVENTIM verheerend ausgefallen. Der normalisierte operative Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 75 Prozent gesunken, der Umsatz "nur" um rund 35 Prozent. Auch die operative Marge sei dramatisch eingebrochen und von 20,2 auf 7,3 Prozent gefallen. "Die ersten beiden Monate liefen bei CTS EVENTIM noch solide, aber im März kam das Geschäft aufgrund der Corona-Krise quasi zum Erliegen", erläutere Austinat. Doch er sei zuversichtlich, dass der Konzern die Probleme in den Griff bekomme: "Die Kosten wurden gesenkt, um effizienter zu werden. Außerdem hilft die Gutscheinlösung dem Event-Veranstalter." In zahlreichen Ländern sei beschlossen worden, dass Veranstalter Gutscheine ausgeben könnten statt den Eintrittspreis zu erstatten.