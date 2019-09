XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

49,99 EUR -0,49% (19.09.2019, 13:02)



Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

49,10 EUR -0,53% (19.09.2019, 12:21)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des SDAX. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro. (19.09.2019/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) von 43 auf 49 Euro.CTS EVENTIM habe im zweiten Quartal den bestehenden Wachstumskurs beschleunigen können und im ersten Halbjahr 2019 zweistellige Steigerungsraten beim Umsatz und EBITDA aufgewiesen, wobei das normalisierte EBITDA erstmals nach sechs Monaten die Marke von 100 Mio. Euro habe überbieten können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der bestätigte Ausblick sehe neue Rekordwerte vor. Fechner sehe das gut positionierte Unternehmen auf einem guten Weg, auch in den nächsten Jahren weiteres Wachstum auf organischer Basis sowie durch Übernahmen zu generieren.Aufgrund des erreichten Bewertungsniveaus nach der deutlich positiven Entwicklung seit Jahresanfang sieht Holger Fechner, Analyst der NORD LB, derzeit wenig Kurspotenzial und stuft die CTS EVENTIM-Aktie mit "halten" ein und hebt das Kursziel von 43 auf 49 Euro. (Analyse vom 19.09.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der CTS Eventim AG & Co. KGaA: Keine vorhanden.Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: